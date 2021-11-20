Новый тренер "Ньюкасла" заразился коронавирусом перед дебютным матчем
Фото твиттер "Ньюкасла"
Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау не будет руководить командой в дебютной игре против "Брентфорда".
Как сообщает официальный сайт "сорок", тренер в пятницу сдал положительный тест на COVID-19.
Клуб объявил о назначении Хау 8 ноября. Стороны подписали контракт до 2024 года.
"Ньюкасл" примет "Брентфорд" сегодня в 18:00 по московскому времени.
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