Новый тренер "Ньюкасла" заразился коронавирусом перед дебютным матчем

Теги ньюкасл юнайтедэдди хаубрентфордкоронавирус

Новый тренер "Ньюкасла" заразился коронавирусом перед дебютным матчем

Фото твиттер "Ньюкасла"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау не будет руководить командой в дебютной игре против "Брентфорда".

Как сообщает официальный сайт "сорок", тренер в пятницу сдал положительный тест на COVID-19.

Клуб объявил о назначении Хау 8 ноября. Стороны подписали контракт до 2024 года.

"Ньюкасл" примет "Брентфорд" сегодня в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов