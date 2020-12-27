Новый тренер ПСЖ хочет сохранить Паредеса
Будущий главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино потребовал от руководства клуба сохранить в составе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Le10Sport.com.
По сведениям издания, Почеттино рассчитывает на Паредеса в долгосрочной перспективе. Ранее сообщалось, что хавбек может быть обменян на датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена.
В нынешнем сезоне 26-летний Паредес провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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