Новый тренер ПСЖ хочет сохранить Паредеса

Будущий главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино потребовал от руководства клуба сохранить в составе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Le10Sport.com.

По сведениям издания, Почеттино рассчитывает на Паредеса в долгосрочной перспективе. Ранее сообщалось, что хавбек может быть обменян на датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне 26-летний Паредес провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино. | http://soccernews.ru