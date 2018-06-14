Новый тренер сборной Испании рассказал, что он изменит в игре команды

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Новый тренер сборной Испании рассказал, что он изменит в игре команды
Фернандо Йерро, который возглавил сборную Испании, рассказал о том, как его команда будет играть на Чемпионате Мира-2018.

"Тренер и игроки сборной Португалии обладают большим опытом. У них есть все, чтобы выиграть этот матч. Уважаем чемпионов Европы, но уверены в ребятах и в своих силах.

У нас три больших финала – три матча в группе. Нужно побеждать во всех. Каждый из игроков должен выложиться на сто процентов.

Увидим ли мы другую Испанию? Мы мало что изменим – времени почти не было. Но и так понимаем, что нужно делать, у нас четкая концепция. За два дня невозможно что-то поменять", - приводят слова Йерро российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Испания сыграет в одной группе с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня).

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