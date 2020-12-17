Новый тренер "Спартака": первые подробности поиска замены для Тедеско
Накануне стало известно, что наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.
Таким образом, немец будет возглавлять "красно-белых" в лучшем случае до конца нынешнего сезона. В связи с этим уже сейчас начинается поиск замены для него.
По информации "СЭ", руководство "Спартака" склоняется к варианту с приглашением ещё одного иностранного специалиста. Конкретные кандидатуры пока не называются.
При этом уже понятно, что помощник Тедеско Андреас Хинкель не станет новым главным тренером команды. Он вместе с другими членами штаба покинет команду.
Не пропустите: Геннадий Орлов посоветовал "Спартаку" уволить Тедеско. | http://soccernews.ru
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