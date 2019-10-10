Новый тренер "Спартака" получит подписной бонус благодаря Кононову

Новый наставник московского "Спартака" получит подписной бонус, сообщают российские СМИ.

Речь идёт о сумме от 700 тысяч до 1 миллиона евро. Это деньги, от которых отказался Олег Кононов при уходе с поста главного тренера.

Напомним, что новым рулевым "красно-белых", скорее всего, станет немец Доменико Тедеско.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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