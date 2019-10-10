Новый тренер "Спартака" получит подписной бонус благодаря Кононову

Теги спартак москваолег кононовдоменико тедеско

Новый тренер "Спартака" получит подписной бонус благодаря Кононову

Новый наставник московского "Спартака" получит подписной бонус, сообщают российские СМИ.

Речь идёт о сумме от 700 тысяч до 1 миллиона евро. Это деньги, от которых отказался Олег Кононов при уходе с поста главного тренера.

Напомним, что новым рулевым "красно-белых", скорее всего, станет немец Доменико Тедеско.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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