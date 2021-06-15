Новый тренер "Спартака" Витория рассказал о своей игровой философии
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал свои принципы построения игры.
"Мне нравится быстрый футбол, но в первую очередь я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое мышление, то есть умных игроков. Кроме того, мне нужна боевитая и стабильная команда. Для борьбы за чемпионство нужен характер.
Люблю агрессивную оборону, компактность и возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю "автобус" в своей штрафной. С первого же дня мы станем активно работать с мячом. "Спартак" должен иметь своё игровое лицо. Пусть все соперники сразу понимают, какое испытание их ждёт", - сказал португалец.
Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "красно-белых" он сменил Доменико Тедеско.
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