Новый тренер "Спартака" Витория рассказал о своей игровой философии

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Новый тренер "Спартака" Витория рассказал о своей игровой философии

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал свои принципы построения игры.

"Мне нравится быстрый футбол, но в первую очередь я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое мышление, то есть умных игроков. Кроме того, мне нужна боевитая и стабильная команда. Для борьбы за чемпионство нужен характер.

Люблю агрессивную оборону, компактность и возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю "автобус" в своей штрафной. С первого же дня мы станем активно работать с мячом. "Спартак" должен иметь своё игровое лицо. Пусть все соперники сразу понимают, какое испытание их ждёт", - сказал португалец.

Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "красно-белых" он сменил Доменико Тедеско.

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