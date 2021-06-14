Новый тренер "Спартака" Витория: "Я детально познакомился с российским чемпионатом"

Теги спартак москваруй витория

Новый тренер "Спартака" Витория: "Я детально познакомился с российским чемпионатом"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория поделился ожиданиями от работы у руля "красно-белых".

"Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом. Конечно, лично ещё никого не видели, но с нетерпением ждём, когда начнём работать", - заявил 51-летний португалец.

Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "народной команды" он сменил Доменико Тедеско.

В воскресенье специалист прилетел в Москву и сфотографировался с клубным шарфом.

Не пропустите: Федун поделился ожиданиями от работы Витории в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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