Новый тренер "Спартака" Витория: "Я детально познакомился с российским чемпионатом"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Руй Витория поделился ожиданиями от работы у руля "красно-белых".
"Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом. Конечно, лично ещё никого не видели, но с нетерпением ждём, когда начнём работать", - заявил 51-летний португалец.
Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. На посту главного тренера "народной команды" он сменил Доменико Тедеско.
В воскресенье специалист прилетел в Москву и сфотографировался с клубным шарфом.
Не пропустите: Федун поделился ожиданиями от работы Витории в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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