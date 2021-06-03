Новый тренер "Спартака" Витория: "Я против культа результата, который правит футболом"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Руй Витория порассуждал о несправедливости оценки работы тренеров.

"Мне не нравится, когда вешают ярлыки. Я борюсь с ними. Я против культа результата, который правит футболом. Иногда бывает, что команда играет фантастически, но остаётся без трофеев. Спасти клуб от вылета может быть даже сложнее, чем выиграть трофей. И этому не всегда отдают должное.

Я бы хотел, чтобы компетентность тренера анализировалась больше, чем его результаты. Однако этот мир таков. Конечно, витрина важна, не стоит этого отрицать. Яркие моменты - это отпечаток в жизни тренера, и нет печати важнее, чем титул", - цитирует Виторию The Coaches’ Voice.

Напомним, что португалец заключил с "красно-белыми" контракт до 2023 года.

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