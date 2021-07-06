Новый тренер "Тоттенхэма" Нуну определил первую трансферную цель для клуба

Фото инстаграм Хариса Сеферовича

Нападающий "Бенфики" Харис Сеферович может этим летом перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mirror, у швейцарского футболиста есть шансы оказаться в "Тоттенхэме".

Новый главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту хочет усилить атаку. Он определил 29-летнего форварда в качестве трансферной цели клуба.

В прошлом сезоне Сеферович сыграл за "Бенфику" 48 матчей, забил 26 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

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