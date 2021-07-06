Новый тренер "Тоттенхэма" Нуну определил первую трансферную цель для клуба

Теги тоттенхэмбенфикахарис сеферовичтрансферынуну эшпириту санту

Новый тренер "Тоттенхэма" Нуну определил первую трансферную цель для клуба

Фото инстаграм Хариса Сеферовича

Нападающий "Бенфики" Харис Сеферович может этим летом перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Mirror, у швейцарского футболиста есть шансы оказаться в "Тоттенхэме".

Новый главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту хочет усилить атаку. Он определил 29-летнего форварда в качестве трансферной цели клуба.

В прошлом сезоне Сеферович сыграл за "Бенфику" 48 матчей, забил 26 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.

Не пропустите: В "Тоттенхэме" сделали заявление о будущем Кейна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали имя очередного кандидата на пост главного тренера сборной России

СМИ узнали имя очередного кандидата на пост главного тренера сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов