Новый тренер "Тоттенхэма" Нуну определил первую трансферную цель для клуба
Фото инстаграм Хариса Сеферовича
Нападающий "Бенфики" Харис Сеферович может этим летом перебраться в английскую Премьер-лигу.
По информации Mirror, у швейцарского футболиста есть шансы оказаться в "Тоттенхэме".
Новый главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту хочет усилить атаку. Он определил 29-летнего форварда в качестве трансферной цели клуба.
В прошлом сезоне Сеферович сыграл за "Бенфику" 48 матчей, забил 26 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 14 миллионов евро.
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