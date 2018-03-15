Новый урок для Гаттузо: "Милан" едет в гости к "Арсеналу"
"Арсенал" – "Милан"
Стадион: "Эмирейтс"
Начало матча: 23:05
Арбитр: Юнас Эрикссон (Швеция)
"Арсенал" после довольно неожиданной победы на "Сан-Сиро" постарается закрепить свое преимущество над "Миланом" на родном "Эмирейтс". Для обеих команд Лига Европы – последний шанс на попадание в Лигу чемпионов, так как дела именитых клубов в чемпионате складываются не лучшим образом. Особенно это касается "Арсенала", который в АПЛ чередует победы и поражения и уже отстал от четвертой позиции на 12 очков. От лидера же "канониров" отделяет 32 пункта – это больше, чем их отрыв от последней команды чемпионата "Вест Бромвича" (28). Теоретически "Арсенал" может упасть даже ниже шестого места, если продолжит в том же духе. Команда Венгера выиграла в АПЛ только три игры в 2018 году, умудряясь проигрывать как лидерам, так и середнякам. Тем удивительнее было видеть, как англичане прервали 13-матчевую беспроигрышную серию "Милана", который также намеревался побороться за победу в Лиге Европы.
У итальянцев молодая команда, у которой нет того опыта, которым обладает "Арсенал", в необходимый момент игроки "Милана" не сумели показать свои лучшие качества и по делу проиграли "канонирам". Счет мог быть и крупнее, но даже с 0:2 отыграться будет сложно, хотя оборона "Арсенала" не раз доказывала, что может подарить шанс любой команде, поэтому нельзя заранее отправлять англичан в четвертьфинал.
Арсен Венгер все также не может рассчитывать на Лаказетта, а вот пропустившие последние игры Бельерин, Мустафи и Монреаль могут вернуться на поле. Также стоит напомнить, что Пьер-Эмерик Обамеянг не может играть за "Арсенал" в Лиге Европы, так как был заигран за "Боруссию". У "Милана" должны выйти на поле все основные игроки.
Интересные факты противостояния:
"Арсенал" никогда не проигрывал "Милану" на своем поле (победа и две ничьи). Кроме того, итальянцы никогда не забивали "канонирам" на их стадионе.
В противостоянии "Арсенала" и "Милана" обе команды никогда не забивали в одном матче.
"Милан" выиграл только одну игру в Англии из 15 (в 2005 году у "Манчестер Юнайтед").
Из 14 матчей против итальянцев "Арсенал" проиграл на своем поле только две ("Фиорентине" в 1999 году и "Интеру" в 2003 году).
Ориентировочные составы:
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшир, Озил, Мхитарян, Уэлбек.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.
Прогноз на матч "Арсенал" - "Милан":
"Арсенал" неплохо играет против итальянцев на своем поле, "Милан" же по большим праздникам выигрывает в Англии. Фаворит в этом матче лондонский клуб, который не должен растерять преимущество, добытое в Италии.
Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 2.00, на "Милан" – 3.70, на ничью – 3.75.
Вячеслав Горбачев
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