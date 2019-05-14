Новый вице-президент "Спартака": "Мы оправдаем доверие"

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Новый вице-президент "Спартака": "Мы оправдаем доверие"

Новый вице-президент московского "Спартака" Сергей Михайлов дал комментарии по поводу своего назначения, а также утверждении Томаса Цорна на посту генерального директора клуба.

"Мы оправдаем доверие акционеров "Спартака", - сказал функционер.

Напомним, что Михайлов займёт место Наиля Измайлова, а Цорн сменил Сергея Родионова.

По итогам 28 туров "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 46 очков.

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