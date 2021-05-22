Новый виток революции в "Реале". Королевский клуб определил список трансферов и повесил ценники на собственных игроков

Каждое лето та же история повторяется! "Реал" оказывается на грани кардинального обновления, но постоянно что-то мешает довести его до конца. То отсутствие достойных покупателей, то консервативная политика Зидана, который своих героев не бросает, то отложенные средства на "трансферных" счетах, мол, можем себе позволить усиления и без продаж. Но на этот раз все иначе. Мадрид достиг критической точки, а новые вливания работают далеко не так, как прогнозировали в столичных кабинетах. Обычно во время сезонов неудач первым терпение лопается у Флорентино Переса. Однако Зизу вызывает у босса "Реала" примерно такие же сантименты, как все эти звездные ветераны у французского наставника. И сразу 3 источники отрицают желание разрывать контракт с нынешним "главарем". Знаменитая итальянская La Gazzetta dello Sport на днях отрапортовала, что мадридцы предложили контракт Массимилиано Аллегри. Экс-наставник "Ювентуса" перед тем просидел без работы немаленький срок – 2 года. А в последние месяцы то ли "подсиживал" Пирло в Турине, то ли угрожал перспективам Фонсеки в "Роме". Через приближенных журналистов ABC, COPE и лично Жозепа Педрерола "Реал" все это отрицает. Очевидно, что определенные переговоры в рамках плана Б могут вестись, но не меньше шансы и на то, что агенты Аллегри просто проснулись и напоминают: "Наш человек готов к большой работе".

За несколько дней до финала сезона в клубных кабинетах мадридцев до сих пор убеждены, что Зидан останется хотя бы еще на год. Хотя и не на 90%, а только на 55%. Но это приоритетный вариант. Если нет, то Рауль должен прийти и порядок навести. О Аллегри сейчас может мечтать только итальянская пресса, или же его агенты и родственники. Педрероле передали во властных кабинетах "сливочных", что ситуация совсем не такая однозначная, как представляют СМИ, которые мгновенно бросились искать замену Зизу. "Реал", конечно, и сомнения Зидана, но все еще надеется убедить его. В последнее время француза откровенно раздражают журналисты, которые каждые 2 дня сначала мистифицируют истории об окончательном прощании с игроками, а потом просят все это комментировать на пресс-конференциях. Свой отпечаток накладывает и очень непростой сезон, которому категорически не хватает позитива и веры в успешное будущее. Ситуацию могло бы кардинально изменить чемпионство. Но разве кто-то верит, что "Атлетико" внезапно отдаст титул на поле "Вальядолида"? Есть еще вариант с твердыми гарантиями серьезного усиления. В любом случае эта неделя предвещает большую разлуку. Об этом в один голос рапортуют Marca и AS. По меньшей мере 10 игроков "Реала" оказались на грани окончательного ухода. С Суперлигой, от которой чуть ли не с неба посыпались бы миллионы на всех этих Мбаппе с Холландом, не получилось. Надо спасаться по классике. Хотя кто-кто, а Мадрид в последние годы никак не назовешь королем больших продаж. За последние 3 сезона баланс трансферов – минус ориентировочно 90 млн евро. А без ухода Роналду, от которого до сих пор не оправились, потери выросли бы до целых 200 млн.

Проблема в том, что потраченные сотни миллионов работают далеко не так эффективно, как один Криштиану со всеми его нюансами. Полмиллиарда пошли в ход, а команда и дальше не может конкурировать с теми же грандами АПЛ, выглядя на фоне "Манчестер Сити" и "Челси" абсолютно бесперспективно. Неудивительно, что список на выход возглавляет 115-миллионный Эден Азар. Бельгиец, которого приобрели 2 года назад, за этот период упал в цене до 40 млн евро! Мистер травма и радостная улыбка, когда твоя нынешняя команда проигрывает прежний. Интересно посмотреть на смельчака, который решится приобрести 30-летнего сбитого летчика после провала в Мадриде. Значительно вероятнее выглядит продажа Рафаэля Варана. Именно трансферы защитников приносили в последние годы львиную долю доходов. "Реал" надеется выручить 70 млн евро, хотя до конца контракта – всего год. Сам центрбэк намылился в АПЛ (МЮ, "Челси"?). Однако, на горизонте и возвращение в родную Францию, где ситуацию мониторит ПСЖ. Если выбирать между Рафой, которого в королевском клубе считали капитаном будущего, и 35-летним Рамосом, решение Флорентино будет очевидным. Это та же самая история, что и с Роналду. Неудивительно, что сразу 64% читателей газеты Marca считают, что Серхио уйдет. С другой стороны, Варан сам не желает оставаться, а оба символа обороны могут уйти и бесплатно. Как бы здесь не остаться с одним Алабой, не считая Милитао и Начо.

Наибольшие проблемы в линии креатива. Казус Азара напоминает Гарета Бэйла. Его привыкли воспринимать как дорогого игрока, но никто не спешит вываливать за него и 15 млн евро (именно до такой отметки в глазах "Реала" упал Гарет – несмотря на все последние феерии в АПЛ). Васкес, как и травмированный Рамос, имеет все шансы пойти этим летом без фанфар на поле. Универсал, который не нуждался в особых затратах на себя, но при этом преимущественно радовал стабильной игрой на достойном уровне. С одной стороны жаль терять просто так, с другой – трудно назвать незаменимым. Иско и Марсело вызывают еще большую ностальгию. Слово Marca: "Два героя периода, когда "Реал" 4 раза выиграл Лигу Чемпионов. Они были жизненно важными в каждом из тех финалов. Дуэт, который был способен революционно перевернуть игру. Ключевые в Милане, Кардиффе и Киеве. В Украине, зато они стали гаснуть. Оба демонстрировали регресс в трех следующих сезонах, пока не стали запасными". Спад, который начался с киевского Олимпийского, похоже, завершается сейчас. Не слишком приятным прощанием, сопровождаясь обидами на тренера. Сам Зидан, главных адвокат этих звезд во время своего первого пришествия, больше не может рассчитывать на них. Иско отдадут вам за 12 млн, Марсело и того меньше – за 5 млн.

Среди квинтета многолетних кумиров большинство из более 100 000 фанатов "Реала", принявших участие в голосовании, больше всего грустили бы за Васкесом (42%) и Вараном (34%). Рамос – лишь третий (18%). Почти никто не умоляет остаться Иско (4%) и Марсело (2%). Есть еще группа игроков атаки, на которых или не рассчитывают, или просто хотят выручить средства на Холланда и / или Мбаппе. Марко Асенсио до сих пор испытывает проблемы после тяжелой травмы. Перспективного испанца не прочь подписать "Ювентус", а "Реал" соблазнился бы на 40 млн. Мариано Диаса за его большую зарплату и слабые перспективы отпустят за 6 млн. Это была очень непонятная сделка: продали в "Лион" за 8 млн, а выкупили назад за 21,5 млн. И зачем же? Только 11 голов за 61 матч. Серьезные надежды возлагают на арендованных "сливочных". На продаже Луки Йовича, который пытается реанимировать карьеру в "Айнтрахте", Мадрид готов потерять 35 млн евро. Покупали за 60, отдадут за 25. Борха Майораль имеет право стать полноценным игроком "Ромы" за 15 млн этим летом или за 20 следующим, хотя его оценивают чуть выше (26 млн). Данни Себальос, который сейчас в "Арсенале", вызывает те же симпатии, что и Асенсио, но над предложением в 30 млн охотно подумают. Если большие планы по распродаже воплотят в жизнь, это будет довольно странное завершение исторического цикла. От нынешней революции "Реала" веет особым холодом. Без аудитории, без особой определенности, очень вероятно, что и без титулов...

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников