Новый владелец "Милана" намерен вложить круглую сумму в клуб

Новый владелец "Милана" Elliott Management вложит 50 миллионов евро в акционерный капитал клуба.

Это будет сделано для того, чтобы привести финансы клуба в порядок, сообщает Football Italia.

В течение нескольких месяцев Elliott Management также пообещал вложить дополнительную сумму на трансферы.

"Финансовая поддержка, стабильность и надлежащий надзор являются необходимыми предпосылками для быстрого успеха. Elliott с нетерпением ждет возможности реализовать потенциал клуба и вернуть его в пантеон лучших европейских футбольных клубов, где он по праву должен находиться", - заявили в компании.

Напомним, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели. | soccernews.ru