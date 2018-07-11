Новый владелец "Милана" намерен вложить круглую сумму в клуб

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Новый владелец "Милана" намерен вложить круглую сумму в клубНовый владелец "Милана" Elliott Management вложит 50 миллионов евро в акционерный капитал клуба.

Это будет сделано для того, чтобы привести финансы клуба в порядок, сообщает Football Italia.

В течение нескольких месяцев Elliott Management также пообещал вложить дополнительную сумму на трансферы.

"Финансовая поддержка, стабильность и надлежащий надзор являются необходимыми предпосылками для быстрого успеха. Elliott с нетерпением ждет возможности реализовать потенциал клуба и вернуть его в пантеон лучших европейских футбольных клубов, где он по праву должен находиться", - заявили в компании.

Напомним,  "Реал" и "Манчестер Юнайтед" вступили в переговоры по общей трансферной цели. | soccernews.ru

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