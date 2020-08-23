Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе

Экс-игрок "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, в возвращении игрока заинтересован новый владелец клуба Дэн Фридкин. На следующей неделе функционер встретится с 37-летним футболистом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Де Росси может начать тренерскую карьеру в "Фиорентине".

Зимой 2020 года футболист объявил о завершении карьеры футболиста. В "Роме" футболист выступал с 2002 по 2019 год.

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