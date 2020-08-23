Новый владелец "Ромы" принял решение по главному тренеру

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Новый владелец "Ромы" принял решение по главному тренеру

Новый владелец римской "Ромы" Дэн Фридкин не собирается увольнять Паулу Фонсеку с поста главного тренера команды, сообщает Roma Giallorossa.

Таким образом, португальский специалист будет руководить клубом до лета 2021 года. При этом, клуб не стал использовать опцию продления контракта еще на год. 

47-летний Фонсека тренирует "Рому" с лета 2019 года. В прошлом сезоне "волки" финишировали на пятом месте в Серии А и завоевали путевку в Лигу Европы.

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