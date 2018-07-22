Новый вратарь "Ромы" прилетит в Рим в понедельник

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Новый вратарь "Ромы" прилетит в Рим в понедельник
Шведский вратарь "Копенгагена" Робин Ольсен перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в понедельник швед прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования, а также заключения контракта.

"Рома" заплатить за 28-летнего Ольсена 12 миллионов евро. В римском клубе он заменит Алиссона, который перешел в "Ливерпуль".

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