Новый вызов Мораты: самый дорогой испанский футболист готовится к приключениям на Туманном Альбионе

19 июля официальный сайт лондонского "Челси" сообщил о переходе в команду испанского нападающего мадридского "Реала" Альваро Мораты. Согласно данным Трансфермаркт, игрок обошелся лондонцам в 65 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для "аристократов" и сделал Морату самым дорогим испанским игроком в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Торресу, который, к слову, в 2011 году тоже переходил в "Челси" за 58 миллионов евро.

Примечательно, что в июне Мората заявлял о том, что в следующем сезоне они с Хамесом Родригесом будут одноклубниками, и переезд в Манчестер казался наиболее вероятным. В то же время "Челси" активно пытался подписать Ромелу Лукаку из "Эвертона". Как в итоге получилось, всем известно: Моуринью забрал себе молодого бельгийца, Хамес уехал в Германию к Карло Анчелотти, а Мората оказался в лондонском "Челси" под руководством Антонио Конте.

Остается открытым вопрос по Диего Косте, который не очень активно ищет себе новый клуб. Недавно Конте заявил, что не хочет говорить об игроках, которых нет с командой на сборах, и для него эта тема закрыта. У Косты давно натянутые отношения с главным тренером, хотя информация об их примирении периодически появлялась в прессе. Теперь же определенно стало ясно, что Диего в "Челси" не останется. И наиболее приоритетным вариантом продолжения его карьеры будет возвращение в "Атлетико", однако "матрасники" пока не могут подписывать игроков.

Игрок, который проиграл конкуренцию Манджукичу в "Ювентусе" и Бензема в "Реале" был куплен чемпионом Англии за 65 миллионов евро. В то, что Мората сходу сможет заменить Диего Косту, верится с трудом. Практически по всем статистическим данным Диего превосходит своего партнера по сборной. Однако у Альваро достаточно хорошие показатели для игрока, который проводит в среднем 47 минут на поле в последних двух сезонах.

Другой вопрос в том, почему испанцу так мало доверяли Зидан и Аллегри? Альваро 14 раз выходил в основе "Реала" в рамках чемпионата и набрал 19 очков по системе гол плюс пас. И это второй результат в команде после сами знаете кого. Но главный тренер мадридцев все равно больше доверял своему соотечественнику Бензема. И пока команда обыгрывает всех в Европе, никто не осмелится в чем-то упрекнуть Зидана.

К сильным качествам Мораты следует отнести хорошо поставленный удар с обеих ног и высокую стартовую скорость. Многие считают, что Конте видит в нем идеального завершителя контратак команды. Ведь Альваро может в доли секунд оторваться от защитника и вбежать в нужную зону. Но испанец также хорош и в других компонентах: он может быть успешен в дриблинге на ограниченном пространстве, может отдать обостряющую передачу даже при высокой плотности обороны, а при необходимости и сместиться на фланг, чтобы исполнить качественный кросс.

Безусловно, ему понадобится какое-то время, чтобы сыграться с Азаром и достичь такого уровня взаимопонимания, которое было у бельгийца с Костой. Но в перспективе эта связка способна стать очень успешной, и болельщики смогут забыть о потере Диего. Конкуренцию Морате может составить разве что Батшуайи, но Конте не покупал бы форварда за 65 миллионов, будь у него бельгиец приоритетом в атаке.

В прошедшем сезоне Мората, играя в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, нанес 60 ударов по воротам соперников, 33 из них в створ, в результате было забито 18 голов. Некоторые из этих голов откровенно спасали команду в самых тяжелых ситуациях.

И если вспомнить отставание от "Барселоны" в три очка, то принесённые испанцем победы очень значимы для королевского клуба. Как Зидан будет решать проблему потери своего джокера - пока непонятно. Если Мбапппе останется в Монако, Зидану нужен будет новый форвард. И его уровень должен быть запредельным, все-таки сильнейшая команда Европы последних двух лет. Роналду, несмотря на свои бомбардирские способности, не будет весь матч исполнять одну и ту же функцию. А из молодёжи пока никто сильно не выделяется. Будь воля Переса, он бы давно уже купил звёздного форварда, но президент "Реала" доверился главному тренеру, у которого имеется своё понимание ситуациии.

Переход Мораты в "Челси" выгоден как самому игроку, так и его новому клубу. Но только не мадридскому "Реалу". В конкретном матче клуб справится и без испанца с любым соперником. Но для полноценного сезона, при условии, что Реал хочет оставаться на вершине, новый форвард им просто необходим. И Килиан Мбаппе обязательно присоединится к "сливочным", но пока непонятно когда это случится. Если француз решит еще на год остаться в "Монако", Зидану предстоит решить очень сложную задачу по удержанию "Реала" на самых высоких местах в следующем сезоне.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: День угловых: ЦСКА обыгрывает АЕК в квалификации Лиги чемпионов