"Ноябрьский дождь". Гильерме поделился фотографией с тренировки сборной России

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме поделился фотографией с тренировки российской национальной команды перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций с командой Турции.

"Ноябрьский дождь", - написал вратарь на своей странице в Instagram.

Матч Турция - Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало встречи в 22:45 мск.

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