Нойер догнал Маттеуса по матчам за "Баварию"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер принял участие в матче 1/16 финала Кубка Германии против "Хольштайна".

Для звёздного немца эта игра стала 410-й в составе "ротен". По этому показателю он догнал Лотара Маттеуса. Теперь они делят 15-е место в общем рейтинге.

Рекордсменом мюнхенского клуба по числу матчей остаётся Зепп Майер. В активе легендарного голкипера 661 встреча.

34-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

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