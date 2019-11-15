Нойер и тер Штеген получат игровое время в ближайших матчах сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв решил вратарский вопрос в преддверии матчей отбора Евро-2020.

По сведениям Kicker, 16 ноября в игре против Беларуси сыграет Мануэль Нойер, а 19 ноября в матче с Северной Ирландией - Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, что ранее тер Штеген заявлял, что хотел бы получать больше игрового времени в сборной.

За два тура до конца отборочного раунда Германия идет в группе на второй позиции, опережая Северную Ирландию на три очка.

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