Нойер и Вернер - в старте Германии на матч с Сербией

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Нойер и Вернер - в старте Германии на матч с Сербией

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч Германии и Сербии. Мануэль Нойер и Тимо Вернет начнут игру хозяев с первых минут. 

Германии: Нойер, Клостерманн, Зюле, Та, Киммих, Гюндоган, Хальстенберг, Брандт, Хаверц, Сане, Вернер.

Сербии: Дмитрович, Богосавац, Миленкович, Спаич, Рукавина, Милинкович-Савич, Гачинович, Максимович, Ляич, Йович, Лазович.

Матч пройдет на стадионе "Фольксваген Арена". Начало - в 22:45.

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