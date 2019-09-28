Нойер или тер Штеген? Вратари начали публичную борьбу за пост "первого" в сбороной Германии, а Хёнесс грозит не пустить "Баварию" в "Бундестим"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после провала на чемпионате мира-2018 решил кардинально изменить лицо и игру "Бундестим". Еще в начале весны Йоги отчислил из команды трех звезд: Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Для многих такое решение стало неожиданностью, а для самих игроков – шоком. Однако общество с пониманием отнеслось к такому развитию событий. Болельщики хотят снова видеть свою команду в когорте мировых лидеров. Несмотря на все изменения, позиция в воротах сборной Германии до сих пор зарезервирована за Мануэлем Нойером. Голкипер Баварии пользуется доверием наставника национальной команды и получает место в старте, когда готов выходить на поле. Такой сценарий нравится далеко не всем. Журналисты постоянно напоминают общественности, что 33-летний кипер уже не демонстрирует надлежащего уровня. А каждая его ошибка приводит к жарким дискуссиям, стоит ли Мануэль места в составе "Бундестим". И это неудивительно, когда в команде на этой позиции есть такой игрок, как Тер Штеген. Вратарь "Барселоны" уже несколько сезонов демонстрирует высокий уровнень. Свежим подтверждением может служить поединок против "Боруссии" Дортмунд в Лиге Чемпионов. Каталонцы отстояли ничью на "Вестфаленштадионе" исключительно благодаря стараниям своего голкипера. В этой ситуации можно понять недовольство Марка-Андре своим положением в сборной. Он уже даже не стесняется публично заявлять, что готов стать первым номером.

Именно эти высказывания взбудоражили настоящую бурю. Логично, что не смог не отреагировать Мануэль Нойер, назвав такое поведение своего конкурента неприемлемым: "Я считаю его хорошим вратарем. Но я не думаю, что его слова идут нам на пользу. Мы должны быть вместе, ведь мы – команда. Нам нужно держаться вместе". В ответ тер Штеген возмущенно заявил, что коллега не имел права высказывать такие замечания. Именно после этого в конфликт решил вмешаться президент "Баварии" Ули Хёнесс. Традиционно для себя он не подбирал слов: "Думаю, это такая шутка. Тер Штеген не имеет права играть в сборной. Мануэль Нойер – номер один и является лучшим вратарем в мире уже много лет. Никто не может утверждать, что Нойер не должен быть основным голкипером в сборной ". Досталось от 67-летнего функционера и представителям СМИ: "Пресса в Западной Германии очень поддерживает Марка. Будто он уже выиграл 17 чемпионатов мира. Плюс я не вижу поддержки Нойера со стороны прессы Южной Германии. Неприемлемо доводить такую ​​тему к общественности". Йоахим Лев пытается соблюдать нейтралитет, не поддерживая и не критикуя одну из сторон конфликта. Наставник сборной продолжает называть Нойера первым номером и доверять ему место в старте. Однако уже пообещал тер Штегену, что он получит шанс проявить себя в одном из октябрьских матчей – против Эстонии или Аргентины. Похоже, Йоги прилагает все усилия, чтобы эта ситуация не сказалась на атмосфере в коллективе, потому что тогда придется принимать резкие и кардинальные решения.

Сначала могло показаться, что "Барселона" не планирует публично реагировать на критику своего голкипера на его родине. Однако позже выяснилось, что каталонцы умеют это делать изысканно. После церемонии FIFA The Best, которая отгремела накануне в Милане, президент "блаугранас" послал в Мюнхен четкий сигнал – "Барса" не собирается давать Марка-Андре в жертву. Хосеп Бартомеу в своем твиттере разместил фото тер Штегена и Лионеля Месси, добавив описание: "Лучший игрок мира и лучший вратарь мира. Тер Штеген – яркий пример профессионализма и стабильной мастерства". И хотя немец не получил награду лучшему голкиперу (ее получил Алиссон с "Ливерпуля"), однако был среди трех претендентов на победу, тогда как Нойера в этом списке не оказалось. Вся эта история могла бы так и завершиться соревнованием в красноречии обоих лагерей. Однако 25 сентября, немецкое издание Sport Bild сообщило, что "Бавария" готова прибегнуть к решительным действиям. По информации источника, Ули Хёнесс поставил ультиматум Немецкому футбольному союзу (DFB). В разговоре с представителями организации президент мюнхенцев заявил, что игроки его команды будут бойкотировать вызовы в сборную Германии, если главный тренер национальной команды Йоахим Лев сделает тер Штегена основным вместо Мануэля Нойера. Однако, технический директор сборной Оливер Бирхофф не считает подобные заявления серьезными: "Я не обеспокоен комментариями Хёнесса. По правилам ФИФА, клуб в любом случае должен отпускать игроков в национальную команду". Хёнесс давно известен тем, что не очень благосклонно относится к руководству DFB. Поскольку считает, что Союз не относится к "Баварии" с должным уважением: "Я бы не ожидал большой поддержки от DFB. У нас всегда были проблемы с ними. Сначала отчислили трех наших игроков, а теперь то же самое происходит с Мануэлем Нойером. Нельзя футболисту публично высказываться на тему, которую он должен обсуждать только с Йоахимом Левом".

Так или иначе, но больше всего хлопот в этой ситуации, безусловно, у тренера сборной Германии. Если раньше Лев мог быть счастливым, что располагает двумя равноценными голкиперами, то теперь должен думать, как уберечь коллектив от раскола. Понять наставника довольно просто, ведь едва ли не единственное различие между тер Штегеном и Нойером заключается в возрасте, тогда как их статистические показатели примерно на одинаковом уровне. Вратарь "Барселоны" немного чаще встречается с мячом – 49 прикосновений и 36 передач в среднем за матч. У Нойера 39 и 27 соответственно. Однако здесь следует учитывать стиль игры каталонцев, которые априори чаще подключают к игре вратаря. Зато показатели работы на линии лучшие уже у голкипера "Баварии". Мануэль отражает 2,3 удары за матч, пропуская при этом 0,8 гола за игру. У тер Штегена больше работы – ровно 3 отраженных удары, и 1 пропущенный гол в среднем за матч. По количеству перехватов и проникающих в штрафную передач снова лидер Марк-Андре – 1,5 за игру (в Мануэля 1,2). Понять выбор Лева в пользу Нойера довольно просто. Он имеет больше опыта, носит капитанскую повязку, а следовательно является лидером команды в раздевалке. К тому же 33 года – это далеко не критический возраст для вратаря. Поэтому Мануэль еще способен приносить пользу сборной Германии. Весь этот шум, вызванный необдуманной заявлением тер Штегена, привел к тому, что голкипер "Баварии" размышляет над вероятным завершением карьеры в национальной команде после Евро-2020. За 10 лет в составе "Бундестим" он четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии. Очевидно, Нойер не заслуживает такого отношения. В конце концов, как и тер Штеген заслуживает основы сборной Германии. Однако, место в воротах только одно!