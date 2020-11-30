Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался о некоторых изменениях в составе команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико".

"На воротах будет Александер Нюбель. В Мадрид не отправятся Мануэль Нойер, Роберт Левандовски и Леон Горецка.. Корентен Толиссо также пропустит матч", - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится завтра, 1 декабря. Начало игры - в 23.00 (мск).

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