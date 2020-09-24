Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"

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Нойер, Левандовски и Ракитич - в старте на матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья"

Тренерский штабы "Баварии" и "Севильи" огласили стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА.

"Бавария": Нойер, Зюле, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Сане, Горецка, Лукас, Мюллер, Алаба.

Запасные: Ульрайх, Нюбель, Хави Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала.

"Севилья": Буну, Окампос, Сусо, Хордан, Л. де Йонг, Ракитич, Кунде, Навас, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.

Запасные: Вацлик, Хави Диас, Серхи Гомес, Гудель, Мунир, Оскар Родригес, Эн-Несири, Акунья, Оливер Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль.

Встреча команд состоится сегодня, 24 сентября, и начнется в 22:00.

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