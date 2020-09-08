Нойер - лучший игрок "Баварии" в августе

Болельщики мюнхенской "Баварии" выбрали лучшего игрока команды по итогам августа.

Этого звания удостоился вратарь Мануэль Нойер, запомнившийся яркой игрой в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ (1:0).

В прошлом месяце 34-летний немец провёл за "ротен" 4 матча, в которых пропустил 3 гола.

Помимо Нойера (39% голосов) в топ-5 попали Кингсли Коман (17%), Роберт Левандовски (10%), Альфонсо Дэвис и Томас Мюллер (оба - по 7%).

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