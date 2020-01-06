Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией"

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Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией"
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Kicker.

По сведениям издания, голкипер намерен дождаться информации о том, кто будет тренировать немецкий клуб в следующем сезоне. При этом, Нойер с уважением относится к нынешнему наставнику Хансу-Дитеру Флику, который останется на посту главного тренера до конца сезона.

Стоит отметить, что нынешний контракт вратаря действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Нойер недоволен переходом в "Баварию" голкипера "Шальке" Александра Нюбеля.

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