Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией"
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Kicker.
По сведениям издания, голкипер намерен дождаться информации о том, кто будет тренировать немецкий клуб в следующем сезоне. При этом, Нойер с уважением относится к нынешнему наставнику Хансу-Дитеру Флику, который останется на посту главного тренера до конца сезона.
Стоит отметить, что нынешний контракт вратаря действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Нойер недоволен переходом в "Баварию" голкипера "Шальке" Александра Нюбеля.
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|М
|О
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|2
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|Хоффенхайм
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