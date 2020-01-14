Нойер может перейти в "Ювентус"

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Нойер может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру, сообщает France Football.

По сведениям издания, трансфер вполне может состояться, так как голкипер задумался об уходе из немецкого клуба, так как недоволен подписанием "Баварией" контракт с вратарем "Шальке" Александром Нюбелем. Ветеран мюнхенцев не намерен давать игровое время молодому оппоненту, несмотря на просьбу руководства клуба.

Таким образом, "Ювентус" готов сделать предложение по трансферу вратаря.

В нынешнем сезоне 33-летний Нойер провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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