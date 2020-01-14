Нойер может перейти в "Ювентус"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру, сообщает France Football.
По сведениям издания, трансфер вполне может состояться, так как голкипер задумался об уходе из немецкого клуба, так как недоволен подписанием "Баварией" контракт с вратарем "Шальке" Александром Нюбелем. Ветеран мюнхенцев не намерен давать игровое время молодому оппоненту, несмотря на просьбу руководства клуба.
Таким образом, "Ювентус" готов сделать предложение по трансферу вратаря.
В нынешнем сезоне 33-летний Нойер провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12