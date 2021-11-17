Нойер может продлить контракт с "Баварией"
Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен
Голкипер сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер готов подписать новое соглашение с немецким грандом, так как нынешний истекает летом 2023 года, сообщает Bild.
По информации источника, на момент окончания контракта капитану мюнхенского клуба будет уже 37 лет, однако он все ещё планирует продолжать играть.
Как сообщает Sport1, переговоры между сторонами о подписании нового контракта уже стартовали.
В нынешнем сезоне Нойер сыграл 11 матчей в Бундеслиге, в которых сумел три раза оставить свои ворота "сухими".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20