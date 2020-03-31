Нойер может продлить контракт с "Баварией" на своих условиях благодаря Кану

"Бавария" может согласиться продлить контракт с вратарем Мануэлем Нойером до 2025 года, как он этого хочет.

По информации Bild, на ситуацию может повлиять Оливер Кан, который с 2022 года станет председателем правления клуба.

Легендарному немцу не понаслышке известно, каково играть на профессиональном уровне почти до 40 лет (он закончил в 38), и у него явно найдутся аргументы в пользу Нойера.

Напомним, что изначально "Бавария" хотела заключить с голкипером соглашение до 2023 года, после чего, по задумке, его сменил бы на посту первого номера подписанный из "Шальке" Александр Нюбель.

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