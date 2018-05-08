Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может сыграть в финале Кубка Германии, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 32-летний страж ворот имеет шансы принять участие в решающем кубковом матче против "Айнтрахта", который состоится 19 мая.

Напомним, что Нойер не играет с середины сентября из-за тяжёлой травмы ноги.

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