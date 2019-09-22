Нойер намерен продлить соглашение с "Баварией"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не собирается прекращать сотрудничество с клубом.

Как сообщает TZ, 33-летний голкипер планирует продлить соглашение с клубом до 2023 года. Отметим, что действующий контракт футболиста истекает в 2021 году.

Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года. За это время он провел 340 матчей.

В составе мюнхенского клуба Нойер завоевал 17 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов.

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