Нойер не может назвать сроки возвращения на поле

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Нойер не может назвать сроки возвращения на поле
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о ходе своего восстановления после травмы. 

"Не могу сказать, когда я смогу вернуться. Я хочу быть довольным своим уровнем игры и стать тем, кем был до травмы. Возможно, мне понадобится на это больше времени", - приводит слова Нойера L'Equipe.

Напомним, что 32-летний Нойер сломал ногу в сентябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил.

Есть вероятность, что голкипер пропустит Чемпионат Мира-2018.

Не пропустите: Прояснилась ситуация с восстановлением травмированных игроков "Баварии". | http://soccernews.ru

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