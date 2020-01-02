Нойер не рад приходу в "Баварию" голкипера Нюбеля

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер недоволен тем, что в команду придет вратарь "Шальке" Александр Нюбель. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич говорил с Нойером о трансфере Нюбеля и попросил дать возможность новичку провести 15 матчей в сезоне.

33-летний футболист был не рад этому предложению, так как он сам хочет выступать в каждом матче, в том числе и товарищеских играх.

Ранее сообщалось, что "Бавария" согласовала контракт с Нюбелем сроком на 5 лет.

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