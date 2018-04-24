Нойер не рассчитывает сыграть в финале Лиги Чемпионов только за счет авторитета



Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что он хотел бы сыграть в финале Лиги Чемпионов, если его команда туда попадет.

"Повысившиеся шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов повлиял на ход моей работы во время реабилитации. Это даже мне надежду сыграть в этом сезоне. Но я не могу появиться из ниоткуда и потребовать, чтобы меня выпустили на поле в финале. Надеюсь, что моя работа на тренировках повлияет на выбор тренера", - приводит слова Нойера Marca.

Напомним, что 32-летний Нойер получил перелом ноги в сентябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил.

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