Нойер не сыграет с "Лацио" в ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио", вместо него на поле выйдет Александр Нюбель.
Как сообщает Sport1, Нойер не был на утренней тренировке команды. По информации источника, травмы у вратаря нет, клуб просто дал игроку отдых.
Александр Нюбель стал игроком мюнхенцев летом 2020 года. За это время 24-летний вратарь провел только два матча за клуб: в 1/32 финала Кубка Германии против "Дюрена" (3:0) и против "Атлетико" (1:1) в группе Лиги Чемпионов.
"Бавария" в первом матче 1/8 финала победила "Лацио" на выезде со счетом 4:1. Ответная встреча состоится в среду, 17 марта в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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