Нойер не включил тер Штегена в число лучших вратарей мира

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Нойер не включил тер Штегена в число лучших вратарей мира

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, кого он считает лучшими вратарями современности. 

"Алиссон из "Ливерпуля" и Эдерсон из "Манчестер Сити" являются уже состоявшимися вратарями. Они приспособлены к современному футболу и отлично играют двумя ногами. Они прекрасно играют, практически без ошибок.

В один ряд с ними можно поставить Уго Льориса, но он больше из моего поколения. У нас с ним много общего. Мы оба капитаны своих сборных и клубов. Я очень ценю его", - приводит слова Нойера France Football.

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