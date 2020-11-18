Нойер - о разгроме от Испании: "Не хватало общения"

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Нойер - о разгроме от Испании: "Не хватало общения"

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о разгроме своей команды в матче 6-го тура Лиги наций от Испании (0:6).

"Не хватало общения друг с другом, особенно после первого мяча. Сегодня нам этого очень не хватало.

Не самое лучшее время для такого результата, но время исправиться еще есть. Сегодня проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас", - передает слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Отметим, голкипер впервые в карьере пропустил 6 голов за матч.

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