Нойер оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер оценил свои шансы сыграть в составе сборной Германии на Чемпионате Мира 2018 года.

"Восстановление идёт нормально и я чувствую себя хорошо. Но я сам должен принять решение, которое будет правильным для меня, команды и сборной. Стараюсь восстанавливаться каждый день и хочу как можно быстрее набрать форму. А достаточно ли этого, посмотрим, пока не знаю. Трудно представить игру на таком турнире, как Чемпионат Мира, без игровой практики до него" - цитирует Нойера официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что Нойер не играет с середины сентября из-за тяжёлой травмы ноги.

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