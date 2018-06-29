Нойер определился с будущим в сборной Германии

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать международную карьеру после вылета с Чемпионата Мира–2018.

"Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться и продолжу международную карьеру.

Почему я побежал на половину поля соперников в концовке матча с Южной Кореей? Мы считали, что у нас есть призрачная надежда. Это была моя ошибка", - сказал он.

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