Нойер определился с будущим в сборной Германии

Теги германиямануэль нойер

Нойер определился с будущим в сборной ГерманииВратарь сборной Германии Мануэль Нойер не собирается завершать международную карьеру после вылета с Чемпионата Мира–2018.

"Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться и продолжу международную карьеру.

Почему я побежал на половину поля соперников в концовке матча с Южной Кореей? Мы считали, что у нас есть призрачная надежда. Это была моя ошибка", - сказал он.

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