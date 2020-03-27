Нойер определился со своим будущим

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не планирует покидать клуб до окончания контракта.

По сведениям Goal.com, 34-летний голкипер не заинтересован в переходе в другую лигу и намерен до конца отработать свое соглашение.

Отметим, что контракт Нойера с клубом действует до июня 2021 года. Ранее интерес к вратарю проявлял "Челси".

В этом сезоне Нойер провел 37 игр, в которых пропустил 33 гола.

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