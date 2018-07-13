Нойер определился, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018



Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о том, за кого он будет болеть в финале Чемпионата Мира-2018.

"В воскресенье я буду нейтральным болельщиком. И в сборной Франции, и в сборной Хорватии есть игрок, который связан со мной.

С Ракитичем я поддерживаю контакт еще с того времени, когда мы вместе играли за "Шальке". А Толиссо мой нынешний одноклубник в "Баварии". Поэтому я желаю обоим хорошей игры", – написал Нойер на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия состоится 15 июля.

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