Нойер останется на скамейке запасных в финале Кубка Германии

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не выйдет в стартовом составе на финальный матч Кубка Германии против "Айнтрахта".

"У Нойера нет жалоб - он находится в отличном физическом состоянии и завтра будет в заявке. Но в стартовом составе Мануэль не выйдет" - сказал главный тренер мюнхенской команды Юпп Хайнкес.

Напомним, что 32-летний Нойер из-за травмы ноги не выходил на поле с сентября прошлого года.

Матч "Бавария" - "Айнтрахт" состоится в субботу, 19 мая, в 21:00 по московскому времени.

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