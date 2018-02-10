Нойер отправится в короткий отпуск в тёплые края

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Нойер отправится в короткий отпуск в тёплые края

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер отправится в короткий отпуск в тёплые края, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний страж ворот, продолжающий восстанавливаться после перелома плюсневой кости, поедет в одну из южных стран, где будет заниматься по индивидуальной программе.

Отмечается, что Нойер в течение последних недель добился большого прогресса на пути к возвращению в строй.

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