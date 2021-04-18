Нойер отреагировал на новости об уходе Флика
Фото: Твиттер @Manuel_Neuer
Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер высказался касательно известия о том, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик покинет свой пост.
"Это была эмоциональная история для всех нас. Мы прошли через все невзгоды и трудности как команда, мы замечательно и успешно провели время вместе. Разговор Флика с командой после матча был очень важен. Нам нужно было узнать, что он расскажет, прежде чем объявит о своем решении публично. Особенно после такой встречи. Это знак того, что у нас очень хорошие отношения", — приводит слова Нойера Kicker.
Напомним, немецкий специалист объявил о желании уйти из "Баварии" после победы над "Вольфсбургом" (3:2) в матче Бундеслиги.
Флик возглавил команду в ноябре 2019 года. Под руководством тренера мюнхенский клуб стал победителем всех турниров, в которых принимал участие в сезоне 20219/2020. "Бавария" стала чемпионом Германии, завоевала Кубок и Суперкубок страны, стала победителем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и победила на клубном чемпионате мира.
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