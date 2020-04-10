Нойер озвучил "Баварии" свои требования по новому контракту

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Нойер озвучил "Баварии" свои требования по новому контракту

"Бавария" узнала условия вратаря Мануэля Нойера по поводу заключения нового контракта.

По информации Bild, 34-летний футболист готов продлить соглашение с клубом, если его зарплата превысит 20 миллионов евро в год.

Кроме того, звёздный голкипер по-прежнему настаивает на сроке договора не менее пяти сезонов.

"Бавария" на такие условия не согласна и попытается найти компромиссы. Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

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