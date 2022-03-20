Нойер побил рекорд Кана
Фото: инстаграм Нойера\Автор неизвестен
"Бавария" обыграла "Унион" (4:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер провел на поле все 90 минут.
По информации статистического портала OptaFranz, эта победа стала 311-й для Нойера, благодаря чему он превзошёл достижение Оливера Кана, который за свою карьеру победил 310 раз в Бундеслиге.
Отмечается, что для этого Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану – 557.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойер сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 20 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20