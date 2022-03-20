Нойер побил рекорд Кана

Фото: инстаграм Нойера\Автор неизвестен

"Бавария" обыграла "Унион" (4:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер провел на поле все 90 минут.

По информации статистического портала OptaFranz, эта победа стала 311-й для Нойера, благодаря чему он превзошёл достижение Оливера Кана, который за свою карьеру победил 310 раз в Бундеслиге.

Отмечается, что для этого Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану – 557.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойер сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 20 голов.

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