Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге

Матч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Баварией" закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. Вратарь баварцев Мануэль Нойер вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. Такой исход помог голкиперу обновить рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Нойер провел уже 197-ю игру на ноль.



Твиттер "красных" отметил это достижение, выложив фото с измененным логотипом чемпионата Германии:

Напомним, Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года.



Читать также: Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру | http://soccernews.ru