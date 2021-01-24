Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге

Теги мануэль нойероливер канбавария мюнхен

Нойер побил рекорд Кана в БундеслигеМатч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Баварией" закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. Вратарь баварцев Мануэль Нойер вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. Такой исход помог голкиперу обновить рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Нойер провел уже 197-ю игру на ноль.

Твиттер "красных" отметил это достижение, выложив фото с измененным логотипом чемпионата Германии: 

Напомним, Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года.

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