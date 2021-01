Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге

Матч 18 тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Баварией" закончился разгромной победой гостей со счетом 4:0. Вратарь баварцев Мануэль Нойер вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. Такой исход помог голкиперу обновить рекорд Оливера Кана по количеству сухих матчей в Бундеслиге. Нойер провел уже 197-ю игру на ноль.



Твиттер "красных" отметил это достижение, выложив фото с измененным логотипом чемпионата Германии:

1️⃣9️⃣7️⃣ clean sheets



A Bundesliga record for the ages for @Manuel_Neuer #MiaSanMia pic.twitter.com/CechrloNQc