Нойер поблагодарил "Баварию" за возможность снова тренироваться на базе клуба

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Нойер поблагодарил "Баварию" за возможность снова тренироваться на базе клуба

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался по поводу возобновления тренировок.

Напомним, сегодня, 6 апреля, клуб позволил футболистам тренироваться в небольших группах.

"Это очень необычное чувство, когда я сегодня проводил тренировку в небольших группах, но был очень рад увидеть парней. Хотел бы поблагодарить всех помощников, которые позволили нам снова тренироваться на поле в эти трудные времена", - передает слова Нойера официальный сайт "Баварии".

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может возобновиться в начале мая.

Не пропустите: "Ливерпулю" интересен дуэт из менхенгладбахской "Боруссии"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов