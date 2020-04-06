Нойер поблагодарил "Баварию" за возможность снова тренироваться на базе клуба

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался по поводу возобновления тренировок.

Напомним, сегодня, 6 апреля, клуб позволил футболистам тренироваться в небольших группах.

"Это очень необычное чувство, когда я сегодня проводил тренировку в небольших группах, но был очень рад увидеть парней. Хотел бы поблагодарить всех помощников, которые позволили нам снова тренироваться на поле в эти трудные времена", - передает слова Нойера официальный сайт "Баварии".

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может возобновиться в начале мая.

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