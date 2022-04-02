Нойер поделился мнением о попадании на сборную Испании в групповом этапе ЧМ-2022

Теги мануэль нойергерманиячемпионат мира

Нойер поделился мнением о попадании на сборную Испании в групповом этапе ЧМ-2022

Фото: твиттер Нойера\Автор неизвестен

Вратарь и капитан сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер отреагировал на жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2022, где его команде предстоит сыграть с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика – Новая Зеландия.

Напомним, что Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

"Было очевидно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас негативные воспоминания об Испании, но подобное не случается с нами дважды.

Мы настроены провести успешный турнир", – сказал Нойер.

Также не пропустите: Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса

Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов