Нойер поделился мнением о попадании на сборную Испании в групповом этапе ЧМ-2022

Фото: твиттер Нойера\Автор неизвестен

Вратарь и капитан сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер отреагировал на жеребьевку группового этапа чемпионата мира-2022, где его команде предстоит сыграть с Испанией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика – Новая Зеландия.

Напомним, что Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

"Было очевидно, что нам достанется сильный соперник из первой корзины. У нас негативные воспоминания об Испании, но подобное не случается с нами дважды.

Мы настроены провести успешный турнир", – сказал Нойер.

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