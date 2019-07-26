Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что он полностью справился с последствиями травмы ноги, полученной ещё в 2017 году.
"Сейчас я прекрасно себя чувствую. Я не испытываю боли и могу принимать участие во всех тренировках команды. Я с нетерпением жду нового сезона", - сказал 33-летний футболист в комментарии официальному сайту Бундеслиги.
Напомним, что немецкий страж ворот пропустил из-за травмы практически весь сезон 2017/18 и едва не лишился возможности сыграть на ЧМ-2018.
В прошлом сезоне Нойер провёл 38 матчей и пропустил 32 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
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|34
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|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19