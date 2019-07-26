Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что он полностью справился с последствиями травмы ноги, полученной ещё в 2017 году.

"Сейчас я прекрасно себя чувствую. Я не испытываю боли и могу принимать участие во всех тренировках команды. Я с нетерпением жду нового сезона", - сказал 33-летний футболист в комментарии официальному сайту Бундеслиги.

Напомним, что немецкий страж ворот пропустил из-за травмы практически весь сезон 2017/18 и едва не лишился возможности сыграть на ЧМ-2018.

В прошлом сезоне Нойер провёл 38 матчей и пропустил 32 гола.

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